Стати вовком: Жозе Моуріньо хоче переманити в Рому лідера збірної України

Португальський спеціаліст зацікавлений у трансфері Руслана Маліновського. Півзахисник останнім часом не отримує достатньо ігрового часу в Аталанті.

Український хавбек Руслан Маліновський почав все менше часу проводити за Аталанту. Цього сезону півзахисник майже не виходить в основі.

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У ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливий відхід Маліновського вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак не виключено, що українець може залишитись у Серії А.

Як повідомляють італійські ресурси, футболістом активно цікавиться Рома. "Вовки" вже робили пропозицію Аталанті щодо продажу Руслана, однак отримали відмові. Гасперіні бачить у хавбеку надійного гравця для ротації.

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Втім римляни не охололи до Маліновського. Очікується, що якщо трансфер провалиться взимку, то Рома повернеться до нього вже влітку 2023 року.

Саме тоді у півзахисника добігає кінця контракт з Аталантою. Відзначається, що наставник "вовків" Жозе Моуріньо схвалив перехід українця, як і сам хавбек не проти переїхати до столиці Італії.

Історія Маліновського в Аталанті: