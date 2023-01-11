Маліновський готується до дебюту: українець потрапив у заявку на матч Ліги 1

Новачок Марселя Руслан Маліновський може дебютувати за свій новий клуб у найближчому матчі проти Труа. Головний тренер французької команди включив хавбека до заявки на матч.

Лише у понеділок, 9 січня, Руслан Маліновський підписав контракт із Марселем, а вже через два дні півзахисник може дебютувати за новий клуб.

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Маліновського включили до заявки на матч з Труа

Український хавбек встиг провести лише одне тренування, проте головний тренер Марселя Ігор Тудор включив гравця до заявки на матч з Труа. Через велику кількість травмованих та дискваліфікованих гравців, хорватський фахівець може дати можливість вийти на поле Маліновському.

Цілком можливо, що Тудор випустить Маліновського з перших хвилин матчу, адже в обоймі тренера лише один атакувальний хавбек – і це українець.

Заявка Марселя на матч проти Труа / twitter.com/OM_Officiel

Матч 18-го туру чемпіонату Франції між Труа та Марселем відбудеться 11 січня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. Після 17 матчів Труа займає 11 сходинку в таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, що Маліновський вже виходив на поле у 2023 році. У поєдинку Серії А проти Спеції (2:2) Руслан зіграв 9 хвилині.