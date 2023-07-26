З надією знову засяяти: Маліновський отримав свіжу роль в Марселі під керівництвом нового коуча

Руслан Маліновський отримає нагоду стати ключовим футболістом французького колективу. Українець по іншому функціонуватиме у стані "олімпційців".

Новоспечений тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль готується вносити корективи у гру своїх підопічних. Змін зазначає і позиція Руслана Маліновського на полі.

Варте уваги Мессі встановив нове ювілейне досягнення, забивши гол у ворота Атланти Юнайтед

Перетрубація приведе до результату

Минулий сезон Марсель, який на той момент очолював Ігор Тудор, провів за схемою, яка передбачає трьох центральних захисників у стартовому складі, а саме 3-4-2-1. У такій формації Руслан Маліновський зачасту виходив на поле на позиції атакувального крайнього півзахисника і на початку давав хороший результат. Та от згодом гра українця погрішилась, а Маліновський перестав тішити фанатів та тренерський штаб "олімпійців" індивідуальними звитягами.

Зі зміною наставника, Руслан все ж отримає згоду продемонструвати усім пошановувачам футболу свій клас, оскільки Марселіно Гарсія Тораль готується змінювати схему гри Марселя, де на Маліновського чекає нова-стара роль. Новий тренер французів планує перебудувати команду на 4 захисники, використовуючи 4-4-2 без м'яча та 4-2-3-1 в атаці. Таким чином, українцю прийдеться виступати на позиції "десятки" (Руслан знайомий із цим аплуа через свої виступи у Зорі та Генку). Марселіно Гарсія Тораль також спробує знайти краще застосування навичкам українського футболіста саме на новій позиції, оскільки той не вразив у першому сезоні у футболці Марселя (23 матчі, 2 голи, 1 асист).

У обов'язки Маліновського входитиме допомагати форварду під час атак, на вістрі якої будуть чергуватися новачок П'єр-Емерік Обамеянг та Вітінья, а також висуватися в першу лінію пресингу. Головним конкурентом Руслана на цій позиції стане Іліман Ндіає, чий трансфер готують "олімпійці", домовившись із Шеффілд Юнайтед. До того ж роль "десятки" можуть зіграти Маттео Гендузі та крайній півзахисник Унай Харіт.