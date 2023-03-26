"Це тільки перший тур, все ще попереду": лідер збірної України оцінив матч з англійцями

Руслан Маліновський поділився враженнями щодо матчу зі збірною Англії. Лідер "синь-жовтих" вважає, що ще рано опускати голови.

Збірна України поступилася у першому матчі відбору до Євро-2024 збірній Англії (2:0). Руслан Маліновський розповів про перспективи та завдання "синьо-жовтих".

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"Треба доводити, що знаходимось на високому рівні"

Руслан Маліновський запевняє, що у матчі з англійцями "синьо-жовті" віддали усі свої сили та ще й намагалися демонструвати хороший футбол. Проте рівень гри команди "трьох левів" виявився вищим. Та от українці голови не опускають та надіються на краще.

Сьогодні всі старалися грати в футбол, ми не били просто м'яч вперед. В першому таймі добре пресингували. Можливо, в останній фазі могли зіграти краще, але Англія продемонструвала футбол високого рівня. Було нелегко, але це тільки перший тур – всі матчі попереду. Наша мета – зайняти одне з перших двох місць, яке дасть нам право зіграти на чемпіонаті Європи. Ще є Італія, й матч з нею попереду,

– розповів Руслан.

Також Маліновський оцінив перспективи нинішнього складу збірної України. Руслан вважає, що гравцям збірної ще варто доводити, що вони знаходяться на високому футбольному рівні. Також Маліновський відзначив, що команда усіма силами намагається підтримувати тимчасового тренера "синьо-жовтих".

У нас дуже хороша команда. Сьогодні ми максимально намагалися допомогти Руслану Петровичу Ротаню. Ми знаємо його як футболіста, чудову людину та професіонала, який завжди віддавався на полі. Тому зі всією повагою до нього ми робили все, що він хотів побачити у цьому матчі. Щось виходило, щось ні, але на даний момент така ситуація, і ми максимально підтримуємо тренера. Щодо топового покоління команди, то побачимо в майбутньому, тому що це оцінюється результатами. Коли колектив покаже якісь результати, тоді можна буде сказати. На даний момент ми ще маємо довести, що знаходимося на високому рівні,

– сказав Маліновський.

Нагадаємо, що свої наступні кваліфікаційні матчі збірна України проведе 16-го та 19-го червня проти збірної Північної Македонії та Мальти. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю завдяки перемогам над збірною Італії та України.