У Румунії ледь не розбили трофей Євро-2020 в прямому ефірі: відео інциденту

Незвичайний епізод стався в Бухаресті під час прямого ефіру з включення, присвяченого чемпіонату Європи з футболу.
У Бухаресті на місцевому стадіоні відбулася презентація кубка. Під час прямого ефіру на трофей і журналістку через сильний вітер впав банер, в результаті чого приз, який отримає тріумфатор чемпіонату Європи, впав.
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Через інцидент заходи, які залишилися, в Бухаресті були скасовані. Сама журналістка майже не постраждала, оскільки головний удар припав на кубок.
Відео інцидентуДо уваги! Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня. Участь у турнірі візьме і збірна України.