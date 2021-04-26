У Румунії ледь не розбили трофей Євро-2020 в прямому ефірі: відео інциденту

Незвичайний епізод стався в Бухаресті під час прямого ефіру з включення, присвяченого чемпіонату Європи з футболу.

У Бухаресті на місцевому стадіоні відбулася презентація кубка. Під час прямого ефіру на трофей і журналістку через сильний вітер впав банер, в результаті чого приз, який отримає тріумфатор чемпіонату Європи, впав.

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Через інцидент заходи, які залишилися, в Бухаресті були скасовані. Сама журналістка майже не постраждала, оскільки головний удар припав на кубок.

Відео інциденту