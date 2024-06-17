Україна пропустила 3 голи від Румунії в стартовому матчі Євро-2024: відео пропущених м'ячів

На стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені збірні Румунії та України проводять стартовий поєдинок на Євро-2024. До вашої уваги відео голів матчу.

У межах першого туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 національні збірні Румунії та України проводять очний поєдинок. Зустріч відбувається у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена", пише 24 Канал.

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Всі голи матчу Румунія – Україна

На 30-й хвилині суперники команди Сергія Реброва несподівано відкрили рахунок. Андрій Лунін помилився при виносі від воріт, румуни вивели на удар Ніколае Станчу, а той поклав мʼяч у девʼятку.

Відео голу Станчу

Ще гірше розпочався другий тайм. На 53-й хвилині Резван Марін здалеку з правого флангу поклав м'яч під ліву стійку.

Відео голу Маріна

А ще за чотири хвилини Ман зайшов до правого флангу штрафного й покотив на порожні ворота для Дрегуша, який довів рахунок до розгромного.

Відео голу Дрегуша

Також сьогодні, 17 червня, о 19:00 за Києвом зустрінуться суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина, які також зіграють стартовий матч на Євро-2024.

Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 21 червня проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Румунія, у свою чергу, в другому турі гратиме проти Бельгії. Ця зустріч розпочнеться о 22:00 у суботу, 22 червня.