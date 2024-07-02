Дубль від Малена ставить крапку у матчі: Нідерланди розгромно перемагають Румунію
У вівторок, 2 липня, відбувся останній день матчів 1/8 фіналу Євро-2024. В одному з них Румунія протистоїть Нідерландам.
Гра відбудбувається у німецькій столиці на "Альянц Арені". За путівку у чвертьфінал Румунія бореться з Нідерландами, пише 24 канал.
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Нідерланди відкривають рахунок у матчі
На 20-й Гакпо з лівого флангу змістився у центр штрафного майданчика та влучно пробив по воротам.
Відео голу Нідерландів
Другий гол у матчі
На 83-й хвилині Гакпо віддав пас назад у центр штрафного і Мален замкнув удар.
Другий гол Нідерландів: дивіться відео
Дубль Малена
У додатковий час Нідерланди остаточно розгромили суперника. Мален оформлює дублю і робить рахунок 0:3.
Відзначимо, що сьогодні, 2 липня, відбудеться також матч Туреччина – Австрія о 22:00 за київським часом.