"Рух" запропонував "Карпатам" фінансову допомогу. Президент клубу Григорій Козловський готовий покрити витрати на всі виїзні матчі "левів" до кінця сезону УПЛ.

Заява Козловського опублікована на офіційному сайті "Руху".

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"Ми, футбольний клуб "Рух", свято переконані, що у скрутну хвилину кожен українець має бути готовий підставити плече ближньому. Галичани не залишають у скруті брата, який потребує допомоги. "Карпати", клуб з багатими традиціями, просто не має права безславно завершити своє існування.

Президент "Руха" Григорій Козловський як палкий вболівальник львівського футболу, людина, яка свято шанує футбольні та українські традиції, готовий вкотре протягнути руку допомоги "зелено-білим". Григорій Козловський готовий покрити усі витрати "Карпат" на виїзні матчі, що залишилось зіграти у цьому сезоні.

Якщо керівництво "левів" готове прийняти фінансову допомогу, просимо звернутись до нашого клубу й надати банківські реквізити. "Карпати" мають жити!", – йдеться в заяві.

Що відбувається у "Карпатах"

29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.

"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.

За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.

Смалійчуку начебто не вдалося налагодити контакт з другою стороною.

"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас новий власник Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.