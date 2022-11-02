Український прорив в Європи: Рух переміг Галатасарай та вийшов у плей-офф Юнацької Ліги УЄФА

Команда Віталія Пономарьова не мала особливих проблем із однолітками з Туреччини. Це дозволило Руху пройти у основну сітку головного юнацького єврокубку.

Чемпіон турніру УПЛ U-19 минулого сезону Рух продовжує успішно йти по сітці Юнацької Ліги УЄФА. Львівська команда впоралась у першому раунді із польським Заглембе (0:0, 1:0).

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А у останньому етапі кваліфікації Рух без проблем подолав Галатасарай. Тиждень тому підопічні Віталія Пономарьова виграли в Туреччині з рахунком 3:1.

На вихідних львів'яни відпочівали та перенесли навіть гру дорослих команд з Інгульцем заради підготовки до другої дуелі з Галатасараєм, пише 24 канал. Судячи з усього, це дало свої плоди.

У матчі-відповіді Рух виглядав не менш переконливо. Перший м'яч на 11 хвилині забив Федор з пасу Столярчука. До слова, півтора тайми гості грали у меншості через вилучення Йилмаза в середині першої половини.

Після перерви номінальні господарі (українці приймали суперника у польському містечку Стальова Воля) закріпили перевагу. Спочатку Роман не реалізував пенальті, а вже на 76 хвилині Федор оформив дубль.

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Ба більше, гол Боцківа за дві хвилини дозволив довести рахунок до розгромного, проте гол Аксака з пенальті в компенсований час встановив ідентичний рахунок до матчу тижневої давності. Таким чином Рух подолав кваліфікацію і вийшов до стадії плей-офф.

Там львів'яни зійдуться з одним із віцечемпіонів групового раунду Юнацької Ліги УЄФА. Одним з них буде донецький Шахтар, проте представників одної країни буде розведено по різних парах. Потенційними суперниками Руха є:

Аякс

Порту

Інтер

Айнтрахт

Зальцбург

Копенгаген або Боруссія Дортмунд

або ПСЖ або Ювентус

Жеребкування раунду плей-офф пройде 8 листопада, а матчі – 7-8 лютого наступного року. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу, де їх вже чекатимуть тріумфатори груп Юнацької Ліги: