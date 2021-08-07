Яскраве повернення Кучука: Рух впевнено переміг Верес – відео

У суботу, 7 серпня, на "Львів Арені" відбувся матч 3 туру української Прем'єр-ліги, в якому львівський Рух переміг рівненський Верес. Цей матч став першим для Руху після повернення Леоніда Кучука на тренерську лаву.

Рух – Верес 2:1

Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

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Господарі поля шокували суперників на старті матчу. Вже до 10-й хвилині підопічні Леоніда Кучука вели 2:0 – голи на рахунку Андрія Борячука і Юрія Климчука.

Спершу Мартинюк зі своєї половини поля виконав довгу і точну передачу на лівий фланг, звідки Бойчук прострілив в штрафний майданчик і Борячук головою з лінії воротарського точно пробив у правий від себе кут воріт.

Через 4 хвилини Климчук отримав пас на половині поля суперників, обіграв Махнєва і, не входячи у штрафний майданчик, точно пробив правою ногою в лівий кут воріт.

Верес наприкінці першого тайму зміг скоротити різницю в рахунку. Отримавши передачу на куті штрафного майданчика Руху, Шестаков обіграв Мартинюка і обвідним ударом спрямував м'яч у праву дев'ятку.

На 66-й хвилині Верес змарнував нагоду зрівняти рахунок – Сергійчук зліва увірвався в штрафний майданчик і з гострого кута пробив у ближній кут, але Паньків зіграв надійно і відбив м'яч на кутовий.

Наприкінці матчу після передачі Федорчука Кузик вибіг один на один з воротарем, але Когут виручив свою команду.

Як підсумок, Рух здобув першу перемогу у нинішньому розіграші УПЛ та піднявся на 11 схдинку. Верес, який у цьому матчі забив дебютний гол у чемпіонаті України, з 1 балом посідає 14 місце.

Рух – Верес відеоогляд