Одні зіркові лиця: Рух створив медійну футбольну команду, початок ліги уже на носі

Львівський колектив вніс свою лепту у розвиток українського медійного футболу. Незабаром команди розпочнуть свій шлях.

Рух створив власну медійну футбольну команду. До складу увійшла низка зіркових виконавців.

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Початок нового підпалу

У цілому світі активного розвиваються медійні футбольні ліги. В Україні, на жаль, допоки не вдавалось організувати нічого гідного, проте часи йдуть, а ідейні люди скооперувались заради єдиної мети, тому все починає набирати обертів. Зокрема, команда Української Прем'єр-ліги уже починає робити свій внесок в медійний футбол України, оскільки Рух створив команду під подібний формат.

Львівський колектив став першим професійним клубом, який підтримав дану ідею. Зокрема, до складу медійної команди "жовто-чорних" увійшла низка зіркових амбасадорів, які заключили угоду із Рухом. Серед них, такі постаті, як: Дмитро Глубокий, Андрій Гаврилів, Олександр Волошин та багато інших. Амбасадором львівського колективу став навіть Степан Гіга.

Створення медійної команди Руху:

До того ж варто відзначити, що команди уже готують вийти на серйозний рівень, оскільки у них на носі початок Медійної ліги України. Перший тур чемпіонату відбудеться уже 8-го жовтня у Києві, а саме на стадіоні місцевого Локомотиву. Участь візьмуть 6 команд, такі як: Збірна коміків, Збірна артистів, Хлопаки (Львів), ПроФан (Івано-Франківськ), Армат (Дніпро) та Ігніс (Київ). Медійна команда Руху ще не стартуватиме на змаганнях. Очікується, що тур ліги буде розігруватись один раз в місяць, а місто, в якому гратимуть команди, завжди підбиратиметься інше.

Медійні лідери команд-учасниць новоспечених змагань

Збірна Коміків – Артем Дамницький (гуморист, переможець Ліги Сміху), Ігор Ласточкін (гуморист, переможець Ліги Сміху), Микола Зирянов (гуморист, ведучий ютюб-проєкту Леви на джипі), Андрій Бєдняков (телеведучий)

Збірна артистів – Фозі (співак), Віталій Гордієнко (блогер), Аміль і Раміль Насірови (актори), Бампер і Сус (коміки)

Хлопаки – Максим Коляда (блогер), Роман Sloian (блогер), Віктор Перунський (учасник Ліги сміху)

ПроФан – Назар Душенко (блогер), Strike Football (блогери)

Армат – Макс Польський (блогер), Боба Мессі (блогер)

Ігніс – Антон Скуратов (блогер), Антон Мурафа (блогер)

. Матчі 8-го жовтня розпочнуться о 10:00 та триватимуть до 18:00. Зокрема, у першому турі між собою зіграють: Армат – ПроФан, Ігніс – Збірна Артистів та Збірна Коміків – Хлопаки. До того ж у день першого раунду на стадіоні Локомотива відбудеться благодійний матч зірок між колективами Слава Україні та Героям Слава.