Клуб УПЛ скасував матч проти європейської команди, яка зіграла спаринг з росіянами

Львівський Рух зимову підготовку до другої частини чемпіонату проводить у Словенії. Клубу довелося скоригувати свої плани у зв'язку із неперебірливістю одного із спаринг-партнерів.

Матч Руху проти словенського Копера повинен був відбутися 3 лютого. Однак місцевий клуб напередодні зіграв проти представника країни-агресора воронезького Факела.

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Реакція Руху на товариський матч між Копером та росіянами

Ситуацію зі спарингом прокоментував генеральний директор Руху Ігор Дедишин. Він був категоричним стосовно любителів "руського міра".

Ми не будемо тоді грати цей матч, якщо вони грають з росіянами. Якщо це зараз підтвердиться, то ми скасуємо цей матч,

– повідомив Дедишин.

Згодом стало відомо, що львів'яни скасували товариський матч проти словенського Копера.

Раніше повідомлялося про спаринг чемпіона Словаччини проти російського Динамо. Поєдинок відбувся у Катарі під час тренувальних зборів. Президент Слована цинічно повідомив, що матч проти представника терористів відбувся через відсутність інших команд.

Підготовка Руху до другої частини сезону

Підопічні Віталія Пономарьова знаходяться у Словенії з 20 січня. На зборах заплановано провести 10 матчів.

26 січня Рух двома складами поступився Сараєво (0:2) та Домжале (2:3).

На 30 січні заплановані поєдинки проти Штурму (Австрія) та Браво (Словенія), а на 3 лютого австрійського Хартберга та словенського Копера.

10 лютого команда Пономарьова зіграє проти Леобена (Австрія) та Мачви (Сербія). Збір завершать поєдинки проти словенських Тріглави та Горіци.

На зимову перерву "жовто-чорні" пішли на 6-му місці, маючи у своєму активі 26 очок. Наступний офіційний поєдинок Рух зіграє вдома із Поліссям. Базова дата матчу – 24 лютого.