Гойдалки у Львові: Рух в результативній перестрілці вирвав нічию в Оболоні – відео

У понеділок, 6 листопада, відбулися три матчі 13-го туру чемпіонату України. Поєдинок у Львові між Рухом та Оболонню мав закривати програму ігрового дня.

Рух – Оболонь 2:2

Гол: Квасниця, 3, Карабін, 83 - Суханов, 37, Краснопір, 48.

Львівський Рух став одним з відкриттів чемпіонату, несподівано опинившись в групі лідерів. А столична Оболонь закріпила за собою статус міцного середняка, пише 24 Канал.

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Бойова нічия у Львові

Початок зустрічі не віщував неприємностей команді Пономарьова. Вже на 3-й хвилині гравець "молодіжки" України Квасниця у падінні замкнув навіс Романа. Оболонь могла одразу повернути статус-кво, але Прокопенко не зумів вдало розпорядитися м'ячем.

"Пивовари" досягли свого наприкінці першого тайму. Сергій Суханов метрів з 25-ти точно пробив у лівий кут. В цьому епізоді помилився молодий воротар Руху Ледвій.

В дебюті другої 45-хвилинки гості вийшли вперед. Результативний удар на свій рахунок записав Краснопір. Однак підопічні Пономарьова не збиралися віддавати три очки супернику.

За 7 хвилин до завершення матчу Квасниця по черзі обіграв кількох суперників та віддав пас на Карабіна. Форвард технічно поклав на газон гравця Оболоні та з 16-ти метрів зрівняв рахунок.

Останні хвилини пройшли з перевагою господарів, які сподівалися вирвати перемогу. Героєм зустрічі міг стати Карабін, який схибив з убивчої позиції. Проте матч так і завершився внічию 2:2.

Нічийний результат не змінив турнірне положення команд. Рух залишився на 5-й сходинці (21 очко), а команда Іващенка на 12-й (13 очок).

Відеоогляд матчу Рух – Оболонь