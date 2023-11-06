Онлайн-трансляція матчу Рух – Оболонь в рамках 13 туру УПЛ

Львівська та київська команди розіграють три очки в надії наблизитись до вирішення своїх локальних завдань. Слідкуйте за грою на "Арені-Львів" на нашому сайті!

У понеділок, 6 листопада, в УПЛ відбудуться три матчі 13 туру сезону 2023-2024. В останній грі дні львівський Рух прийматиме київську Оболонь, пише 24 канал. Початок – о 19:00 за київським часом.

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Рух цілиться у єврокубки

"Жовто-чорні" намагаються триматися серед лідерів чемпіонату України, хоча лише один бал в останніх двох матчах відкинув львів'ян від Кривбаса, Полісся та Шахтаря. Наразі підопічні Пономарьова посідають п'яте місце, відстаючи від першого на 6 очок.

У свою чергу Оболонь продовжує боротьбу за виживання і поки що робить це непогано. Кияни здобули дві перемоги на початку жовтня, але наступні поразки від Зорі та ЛНЗ відкотили команду на 12 місце.

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За даними букмекерів, Рух є фаворитом у бою з "броварями". Коефіцієнт на перемогу "жовто-чорних" становить 1,72, тоді як Оболоні – 5,40. Нічия ж оцінюється у 3,85.

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