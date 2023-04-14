Аутсайдер втратив очки: Динамо не змогло обіграти Рух та все ще поза трійкою лідерів – відео

Столичний колектив продовжує невпевнено йти до фінішу сезону. Динамо може закінчити поточний розіграш за межами п'єдисталу пошани.

Рух – Динамо 1:1

Голи: Довгий, 40 – Ванат, 16

Рух та Динамо провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій сильнішого команди не виявили. Кияни боряться хоча б за бронзові медалі поточного розіграшу, а "жовто-чорні" – за виживання, пише 24 Канал.

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Засмучений аутсайдер

Знову глядачі могли надіятися на поєдинок від двох надвмотивованих команд, оскільки як Динамо, так і Рух перед собою мають чітку мету. Та от українські колективи розчарували рівнем своєї гри. Футбол будувався не на комбінаційній грі, а на помилках суперника.

Відкрити рахунок у матчі зміг саме столичний колектив. На 16-ій хвилині зустрічі Беніто досить легко розвернув свого суперника на фланзі, що дало йому простір, яким він вдало скористався, простріливши низом у карний майданчик Руха. Та передачу відгукнувся Владислав Ванат, який і реалізував свій момент, 0:1.

Проте "жовто-чорні" не бажали так просто відпускати Динамо з перемогою, тому і шукали свій момент, а уже на 40-ій хвилині матчу гравцям Руха вдалось ще й шансом скористатися. Конкретніше, гол забив Олексій Довгий, який спершу підхопив м'яч у штрафному киян, обігравши Руслана Нещерета, а потім і заніс м'яч у ворота "біло-синіх", 1:1.

Якщо взяти до уваги другий тайм, який не приніс змін у рахунок матчу, до можна сказати, що саме Рух втратив очки, оскільки гра киян шокувала у негативному ключі. Мірча Луческу з лави запасних вигукував "што ето?", що і може стати символом гри київського Динамо у матчі з львівським клубом.

До речі. Перед грою капітани Динамо та Руха Сергій Сидорчук та Олексій Довгий провели битву великодніх крашанок.

Великодні крашанки Руха та Динамо / інстаграм львівського колектива

Таким чином, Динамо залишилось на 4-му місці чемпіонату України (40 очок у активі), а засмучений Рух бідкається на 14-ій сходинці турнірної таблиці (19 очок у активі), перебуваючи у зоні вильоту.

Відеоогляд матчу Рух – Динамо: