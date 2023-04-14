Інгулець – Колос 0:1

Гол: Мілько, 41

Інгулець та Колос провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "хлібороби". Ковалівський колектив дихає у спину Олександрії, а "козаки" засіли у середині турнірної таблиці, пише 24 Канал.

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Без зайвих витрачених сил

Колос усіма силами намагається нав'язати першій п'ятірці УПЛ боротьбу за єврокубки, що поки "хліборобам" непогано вдається, оскільки від Олександрії тепер їх відділяє тільки два пункта, проте підопічні Ротаня все ж мають матчі у запасі. Інгулець ж і до єврокубків не дотягує, проте і не бажає опускатися у зону вильоту, зайнявши нейтральну позицію на екваторі турнірної таблиці.

Колос виглядав набагато активніше, аніж їхній петровський суперник – "хлібороби" не контролювати більше м'яч, проте били по воротах значно частіше. Саме один з таких ударів і приніс перемогу команді з Ковалівки. Гол прийшов на 41-ій хвилині зустрічі з подачі з кутового. На дальній штанзі опинився досвідчений Вадим Мілько, який і заніс м'яч у сітку воріт "козаків", 0:1.

Проте на більше команди не спромоглися, а таким чином Колос і здобув таку потрібну для них перемогу. "Хлібороби" зайняли шосту сходинку УПЛ (30 очок у активі), плекаючи надії на єврокубки, а Інгулець посів комфортне 9-е місце (22 очка у активі).

Відеоогляд матчу Інгулець – Колос: