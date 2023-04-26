Отримавши "респект" від фанів: гравець юнацького Арсенала повторив імпровізовану нараду Зінченка

Гравці молодіжного складу "канонірів" рівняються на зірок основної команди. Юнаки навіть використовують "фішки" футболістів першого колектива.

Олександр Зінченко у матчі з Саутгемптоном (3:3) емоційно підбадьорував своїх партнерів по команді, що дозволило команді вирвати бодай очко у матчі. Гравець молодіжного складу Арсенала вирішив "змавпувати" українця.

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Лідерство тече у жилах

Олександр Зінченко та його лідерські якості стали справжнім прикладом для молодого покоління "канонірів". Арсенал U-18 у матчі на Емірейтс, на якому було присутньо 35 тисяч глядачів, зустрівся з Вест Хемом. "Гармаші" змогли першими відкрити зустріч у лондонському дербі, проте під кінець першого тайму "каноніри" пропустили три гола.

Захисник команди Руелл Волтерс вирішив застосувати прийом Олександра Зінченка, зібравши команду навколо себе і видавши мотиваційний спіч. Така дія зі сторони юного футболіста виглядала ефектно, проте імпровізована нарада результату не дала. По перерві Арсенал пропустив ще двічі, що призвело до розгрому – 1:5. Та от вчинок Волтерса викликав хвилю захоплення у фанів "канонірів". Ба більше, вболівальники закликали Мікеля Артету звернути увагу на юного лідера, а деякі все ж порівнювали Руелла із Зінченком, пишучи: "У нас є ще один".

Імпровізована нарада юнаків Арсенала / The Emirates FA Cup