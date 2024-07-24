Український ветеран хевівейту проведе бій у День незалежності проти непереможеного британця

Український боксер надважкої ваги Андрій Руденко проведе бій проти британця Джонні Фішера. 25-річний проспект досі не зазнав жодної поразки.

Поєдинок Андрія Руденка проти Джонні Фішера відбудеться 24 серпня цього року. Цей бій пройде в рамках шоу Matchroom Boxing в Манчестері.

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Небезпечний суперник Руденка

Головною подією боксерського вечора у Манчестері стане поєдинок Джека Кеттеролла та Реджиса Прогрейса.

Постер бою Руденко – Фішер / фото Top Boxing Generation

Нагадаємо, що 40-річний Андрій Руденко свого часу за рейтингом BoxRec був другим українським боксером надважкої ваги після Володимира Кличка. Ба більше, українець був у топ-30 найкращих супертяжів світу.

На професійному рингу Руденко провів 44 поєдинки, у яких здобув 36 перемог, в тому числі 22 – нокаутом. Востаннє ветеран українського боксу виходив на ринг у жовтні 2023 року. Тоді у Львові він переміг українця Семена Пахомова.

Суперник Руденка значно молодший. Джонні Фішеру у лютому виповнилося 25 років. Він ще жодного разу не поступався на профі-рингу. На його рахунку 12 перемог у 12 боях. На початку лютого Фішер переміг українця Дмитра Безуса технічним нокаутом.