Два года смертей: звездный фигурист поддержал Украину накануне годовщины полномасштабной войны
Источник:Инстаграм Джонни Уэйра
Джонни Уэйр напомнил миру о войне в Украине. Американский фигурист призвал подписчиков помогать украинскому народу.
Трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира 2008 по фигурному катанию Джонни Уэйр, который имеет 884 тысячи подписчиков в своем Инстаграме, накануне второй годовщины начала войны России против Украины призвал помогать нашей стране.
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Джонни Уэйр призвал мир помогать Украине
"Украина защищает себя уже два года. Два года смертей, гуманитарной катастрофы и разрушений. Пожалуйста, подумайте о пожертвованиях для благотворительной помощи в Украине.
Есть много способов, как мы можем помочь. Спасибо. Слава Украине!" – подписал Уэйр фото, на котором он одет в экипировку с украинскими цветами.
Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на суверенную территорию Украины и началась полномасштабная война. За два года украинская армия уничтожила более 400 тысяч российских захватчиков.Интересный факт. В 2011 году Джонни, который имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, вступил в брак с юристом российского происхождения Виктором Вороновым.