Триразовий чемпіон США та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 з фігурного катання Джонні Вейр, який має 884 тисячі підписників у своєму Інстаграмі, напередодні другої річниці початку війни Росії проти України закликав допомагати нашій країні.

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Джонні Вейр закликав світ допомагати Україні

"Україна захищає себе вже два роки. Два роки смертей, гуманітарної катастрофи та руйнувань. Будь ласка, подумайте про пожертвування для благодійної допомоги в Україні.

Є багато способів, як ми можемо допомогти. Дякую. Слава Україні!" – підписав Вейр фото, на якому він одягнений в екіпірування з українськими кольорами.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські війська вторглися на суверенну територію України і почалася повномасштабна війна. За два роки українська армія знищила понад 400 тисяч російських загарбників.

Цікавий факт. У 2011 році Джонні, який має нетрадиційну сексуальну орієнтацію, вступив у шлюб з юристом російського походження Віктором Вороновим.