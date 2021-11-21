Зверев уверенно обыграл россиянина Медведева и выиграл Итоговый турнир

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира. В финале Зверев одолел россиянина Даниила Медведева.

Александр Зверев – Даниил Медведев 2:0 (6:4, 6:4)

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Финальный поединок длился мене чем полтора часа. На старте первого сета Зверев оформил брейк, который позволил ему выиграть первый сет.

Вторую партию третий номер мирового рейтинга тоже начал с брейка. За целый сет Александр не позволил Медведеву добраться хотя бы до одного брейка.



Зверев выиграл Итоговый турнир / Фото twitter.com/atptour

Зверев – Медведев видеообзор

Интересно, что Зверев и Медведев встречались на групповом этапе Итогового турнира и россиянин одержал победу. Немец отомстил в финале.

Из-за поражения Звереву в полуфинале пришлось противостоять Новаку Джоковичу. Немец неожиданно обыграл первую ракетку мира и выбил Джоковича.

Александр во второй раз победил на Итоговом турнире. Впервые немец выиграл турнир в 2018 году. Предыдущим чемпионом был именно Медведев.