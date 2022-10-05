Зубков сократил отставание от Реала, забив красивый гол Лунину: видео удара

В среду, 5 октября, в Мадридский Реал принимает донецкий Шахтер в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Теперь хозяева матча имеют минимальное преимущество.

"Сливочные" уже успели забить два мяча в ворота донецкой команды. Реал вышел вперед уже на 13-й минуте матча.

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Реал – Шахтер 2:1

Тогда Родриго точно пробил в угол ворот "горняков". Немного погодя Галактикос разыграл скорую комбинацию, в итоге которой Винисиус точно пробил мимо Трубина.

В конце второго тайма Шахтер ответил хозяевам. Александр Зубков из центра штрафного взлета пробил в противоход Лунину – 2:1.

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