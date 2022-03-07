Зубков с флагом Украины сорвал овации болельщиков Ференцвароша

Ференцроваш 6 февраля дома обыграл Кишварду в чемпионате Венгрии. Местные фанаты поддержали Александра Зубкова.

Эмоциональный момент

Александр Зубков начал матч на скамье запасных Ференцвароша. Украинский полузащитник вышел на поле на 58-й минуте, но не успел отличиться результативными действиями, сообщает 24 канал.

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После выхода украинца на газон хозяева вышли вперед в счете и одержали волевую победу над Кишвардой - 2:1.

После победного матча Зубков взял украинский флаг и подошел к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить за поддержку. Болельщики устроили овации футболисту и скандировали фамилию Зубкова.



Александр Зубков / Фото с инстаграммы Nemzeti Sport Online



Александр Зубков поблагодарил фанатов / Фото с инстаграммы Nemzeti Sport Online

После встречи Александр еще раз напомнил миру о войне в его стране. Венгры поддержали Зубкова.

После победы Ференцварош продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Клуб украинца имеет в своем активе 46 очков.

Ближайший конкурент Академия Пушкаша отстает на пять пунктов.

Видео момента можно просмотреть в стор. Зубкова в инстаграмме по ссылке.

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