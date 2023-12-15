Как заключенные: фаны клуба АПЛ болели за матчем Лиги конференций в диких условиях – ужасные фото

В пятницу, 14 декабря, прошли все матчи 6-го тура группового раунда Лиги конференций. В одном из них Зрински расписало мировую с Астон Виллой.

Во втором тайме команды обменялись голами, но не определили более сильного в последнем поединке группового раунда ЛК. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, пишет 24 Канал.

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Какие условия предоставили болельщикам "львов"

Выездная мировая принесла Астон Вилли один балл и первое место в группе "Е" (13 баллов), выведшее английский клуб в 1/8 финала Лиги конференций. В 1/16 турнира вышла польская Легия, которая набрала всего на один пункт меньше лидера квартета.

АЗ Алкмаар и Зрински закончили свой путь в еврокубках в этом сезоне-2023/2024.

Несмотря на это, все следует обратить внимание на поддержку Астон Виллы в выездном поединке против боснийского соперника. Несколько сотен болельщиков приехать, чтобы поддержать любимую команду в последнем матче группового этапа. Однако организаторы матча со стороны хозяев обустроили очень удивительное место для фанатов английского клуба.

Болельщики "львов" были вынуждены поддерживать команду с трибуны, больше напоминавшей клетку для настоящих львов. Со всех сторон фаны гостей были огорожены сеткой. Болельщики были как в клетке, где содержатся заключенные.



Вид, который видели фанаты Астон Виллы / Фото Football Away Days



Клетка для фанатов Астон Виллы / Фото Football Away Days

Напомним, что, к сожалению, свой путь в Лиге конференций прекратила луганская Заря. Украинский клуб набрал 7 баллов в 6-ти турах и в итоге занял 3-е место, которое не позволило пробиться в следующий раунд соревнований. Далее прошли Маккаби Тель-Авив и Гент. Вместе с "мужиками" еврокубки покинул Брейдаблик, которого Заря в последнем туре разгромила со счётом 4:0.