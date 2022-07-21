Мы едем в Украину воевать, – Зозуля мог оказаться в рядах ВСУ на передовой

Роман Зозуля не перестает помогать украинским военным в войне против России. Однако футболист мог оказаться среди числа наших бойцов на передовой.

Зозуля: Мы действительно хотели ехать

Бывший нападающий сборной Украины рассказал, что в первые дни полномасштабной войны был близок к тому, чтобы вернуться в родную страну и стать в ряды ВСУ. Инициатором такого поступка стал еще один украинский футболист Василий Кравец.

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Выступающий в солнечной Испании эксфутболист львовских Карпат предложил Зозуле собирать вещи и вставать в защиту родной страны. На что Роман ответил потом.

Но позвонив знакомым ребятам из ВСУ, изменил свое решение. Наши военные отказали игрокам идти воевать. Ведь Зозуля и Кравец принесу гораздо больше пользы Украине в волонтерской деятельности.

В Испании находится Василий Кравец. На другой день войны он мне позвонил по телефону и сказал, что сейчас садится в машину, заезжает за мной, и мы едем в Украину воевать. Я ответил согласием, мы действительно хотели уехать. Но потом я позвонил по телефону знакомых с ВСУ, и они меня отказали. Сказали, что гораздо больше пользы будет от помощи через мой фонд. Я объяснил это Васе. Он переживал, хотел ехать,

– рассказал Зозуля.

Ранее Роман рассказал, что может вернуться в украинский чемпионат, если поступят конкретные предложения. Пока агенты футболиста ищут Зозули новую команду, ведь благодаря футболу он сможет больше помогать армии в финансовом плане.

Еще год-два Зозуля готов поиграть на высоком уровне.

Отметим, что волонтерская деятельность футболиста. Нападающий имеет свой фонд, который постоянно помогает украинским бойцам амуницией, транспортными средствами и другими потребностями.

Украинские легионеры, выступающие в зарубежных чемпионатах, совместно помогают военным финансово в борьбе против России.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.