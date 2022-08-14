Не перестает удивлять: Зозуля приобрел для ВСУ универсальную машину скорой помощи

Украинский футболист Роман Зозуля не перестает удивлять своих фанатов интересными "закупками" для ВСУ. В этот раз он приобрел карету скорой помощи.

Зозуля: Меня радует, что количество "хороших ружских" постоянно растет

По словам Зозули, приобретенный автомобиль "скорой" отправится в "горячие точки". На фото можно увидеть преимущества этой машины.

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"Признаюсь, меня радует, что количество "хороших ружских" постоянно растет, сегодня их уже более 43 тысяч. Спасибо ВСУ за такое радикальное перевоспитание.

И все же больше радуюсь, когда наши герои возвращаются из задач целыми. И пока они защищают нас на фронте, мы в тылу должны работать над тем, чтобы помогать и защищать их. Я верю, что только такой механизм приведет нас к победе.

Поэтому, наконец, поделюсь, какую крутую тачку мы вместе с вами приобрели. Это – новенький "Мед-Эвак", который будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек. Благодаря своей мобильности ему по силам добраться туда, куда обычной скорой – нельзя", – написал Зозуля.



Новый автомобиль для наших защитников / Фото из фейсбука Зозули



Очередная партия помощи от Зозули / Фото из фейсбука футболиста

Также в комплект входит:

Квадроцикл 550 кубов. С переменными приводами и пониженной скоростью.

мотоцикл класса эндуро 250 кубов (для помощи и определения местности)

прицеп 2500х1300 миллиметра с амортизаторами (для большего удобства перевозки)

носили 2 штук, с креплениями на груди и ногах. Есть возможность фиксировать подушку.

Сумка-аптечка.

Волонтерская деятельность Романа началась с боевых действий на Донбассе. С этого времени футболист постоянно на связи с нашими защитниками.