В 37 туре второго по силе дивизиона Испании "Альбасете", где выступает Роман Зозуля сыграл на выезде с "Алькорконом" другого украинца Мякиш. Зозуля приложил усилия, чтобы принести команде ничейный результат.

В рамках 37 тура испанской Сегунды "Альбасете" встречался с "Алькорконом" украинца Мякушко, пишет 24 канал.

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Асист украинца

Зозуля появился на поле с первых минут. Уже на 9-й минуте встречи счет в матче открыли гости. Быстрая комбинация в исполнении "Алькоркона" застала врасплох голкипера "Альбасете", который неуклюже отбил мяч под собой, поэтому опытному Сандасу ничего не оставалось, как просто отправить мяч в пустые ворота – 0:1.

Во второй части встречи команда Зозули смогла отыграться, голевой пас головой в активе украинца. Он сделал результативную передачу на Дани Охеду – 1:1.

Итоговый счет встречи – 1:1.

В этом сезоне в копилке Романа Зозули три гола и две результативные передачи в 33 матчах Сегунды. Свой последний гол он забил еще в октябре 2019 .

Альбасете занимает 18 место в чемпионате, опережая зону вылета на три очка. Следующий матч команда сыграет на выезде против Малаги уже 5 июля.

Обзор матча Альбасете – Алькоркон