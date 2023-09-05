Больше, чем футболист: Зозуля отчитался об очередной помощи украинским воинам

Роман Зозуля – один из спортсменов, кто с первых дней российской агрессии в 2014 году начал активно помогать украинской армии. Футболист за свою позицию упустил много возможностей в профессиональной карьере, но получил уважение и любовь миллионов украинцев.

С начала полномасштабного вторжения Роман собрал вокруг себя еще большее количество людей и систематически продолжает волонтерскую деятельность. Пока украинский футболист сосредоточился именно на этом.

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Не время для отдыха

Экс-игрок сборной Украины в своих соцсетях отчитался о новой помощи от своего фонда "Народная армия". Зозуля сообщил о приобретении для украинских военных трех автомобилей скорой помощи, которые очень нужны героическим защитникам и защитницам на фронте.

"Несколько месяцев назад ко мне обратился фонд Семьи Собуцких с просьбой найти и приобрести три скорых на передовую. Мой благотворительный фонд "Народная Армия" и украинская община в Испании сразу включились в работу. Мы нашли машины, а фонд Семьи Собуцких доукомплектовал их современным оборудованием и доставил в медицинские службы воинских частей ССО и ДШВ, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

К этому проекту было привлечено немало людей, в том числе из других стран и меня радует, что даже через полтора года после начала полномасштабной войны обычные люди не устают помогать. Отдельная благодарность Евгению Левченку и Сергею Шимку за регулярную поддержку. Расслабляться и отдыхать будем после победы, а пока продолжаем генерировать весь наш ресурс и искать возможности для поддержки наших защитников», – написал Зозуля.



Автомобили скорой помощи от фонда Зозули / инстаграм футболиста

. Роман Зозуля официально не объявлял об окончании карьеры, но с 1 июля находится без команды и заявлял, что ему сейчас не до футбола.