Зозуля назвал футболистов, которые вместе с ним помогают украинской армии

Украинский форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля ответил на вопрос, кто из украинских футболистов вместе с ним помогает украинской армии.

Для украинцев Зозуля в Испании приобрел две машины скорой помощи, которые отправились в Киев и Харьков.

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"Очень много. Я создал группу и спросил ребят, добавлять ли их в группу. Сразу же Зинченко, Миколенко, Вася Кравец из хихонского Спортинга. Портной – это вообще отдельная история. Мы с ним уже были на чемоданах, хотели ехать, но потом таки остались. Военные сказали, что здесь мы гораздо больше пользы принесем.

Пластун, Шахов, вчера позвонил по телефону Чигринский Андрей Ярмоленко. Но Андрюха сейчас исключительно по Чернигову занимается своими силами. Очень многие. Скажу так: все, кто играет в Европе. Чтобы никто не обиделся", – начал он.

К нашим легионерам за помощью обратился даже Усик, желающий одеть тероборону.

"На днях позвонил по телефону Саша Усик, сказал: "Рома, у меня две бригады, их надо одеть. С меня – финансы и все остальное, с тебя – логистика". Звонят очень много людей, от которых этого никогда в жизни не ожидал", – заявил Зозуля.