"Золотой заплыв украинца": Крипак установил мировой паралимпийский рекорд в Токио

Максим Крипак стал автором очередного "золота" Украины на Паралимпиаде в плавании. Украинец с рекордом проплыл дистанцию 100 метров вольным стилем.

Соперники кусают локти

26-летний украинский пловец представлял Украину в классе S10. Максим Крипак к "серебру" в заплыве на 50 метров вольным стилем добавил еще и победу на 100 метрах.

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Харьковчанин выгрыз паралимпийское "золото" у Роуэна Кротерса из Австралии. Крипак еще и установил в заплыве мировой паралимпийский рекорд.

На финише время украинца составило 50.64 секунды. Предыдущее достижение, которое принадлежало бразильцу Андре Бразилу, было установлено в 2010 году. Крипак переплюнул его на 0.23 секунды.

Для украинского пловца эта победа стала уже шестой на Паралимпийских играх. Всего он получил уже 10 медалей. До этого все награды насобирал в Рио в 2016 году.