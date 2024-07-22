Без Криштиану и Месси: стала известна первая пятерка претендентов на Золотой мяч 2024

Прошедший сезон подарил мировому футбольному сообществу немало сенсационных, ярких и непредсказуемых событий. Многие игроки очень хорошо себя проявили и претендуют на Золотой Мяч.

После длительной эры Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые долго делили между собой первое место в звании лучшего игрока мира, на смену приходят молодые игроки. Сейчас многие пытаются дать прогноз относительно игрока, который получит Золотой мяч в этом году.

Читайте также Неочевидный лидер: обновлен рейтинг фаворитов на награду "Золотой мяч

Претенденты на Золотой мяч

Наибольшие шансы получить награду в этом году имеет вингер сборной Бразилии и мадридского Реала Винисиус Жуниор – 44 процента. Второе место за победителем Евро-2024 и игроком Ман Сити Родри, он имеет 40 процентов.

Тройку лидеров закрывает еще один игрок "Королевского клуба" и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. После него Дани Карвахаль, который выиграл в этом году Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Евро-2024. Пятое места у 17-летнего испанца Ламина Ямала.

Среди украинцев также были футболисты, которые получали Золотой Мяч. Это Олег Блохин и Игорь Беланов, которые играли за Динамо. Также Андрей Шевченко получил награду во время выступлений в составе Милана.

В прошлом году награду получил Лионель Месси, хотя мнения сильно отличаются. Главным претендентом на Золотой мяч считался Эрлинг Холланд. Норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ, выиграл чемпионат Англии, кубок страны и Лигу Чемпионов.