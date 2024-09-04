Артем Довбик – среди претендентов на Золотой мяч-2024: когда церемония и кто конкуренты
Источник:Ballon d'Or
Уже через полтора месяца футбольное сообщество узнает имя нового лучшего футболиста мира. Среди кандидатов на это звание будет и представитель сборной Украины.
Издание France Football объявило претендентов на звание лучшего игрока 2024 года. Кандидатами на награду "Золотой мяч" стали 30 футболистов.
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Артем среди лучших
Организаторы объявляли игроков в произвольном порядке. Среди претендентов на награду оказался и украинец Артем Довбык, который летом перешел из Жироны в Рому.
Полный список претендентов на Золотой мяч-2024 (дополняется:
- Артем Довбик (Жирона/Рома)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Дани Карвахаль (Реал)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Тони Кроос (Реал / завершил карьеру)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Уильям Салиба (Арсенал)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Ламин Ямал (Барселона)
- Дани Ольмо (Лейпциг/Барселона)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Гранит Джака (Байер)
- Флориан Вирц (Байер)
- Алехандро Гримальдо (Байер)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Хакан Чалханоглу (Интер)
- Матс Гуммельс (Боруссия Д/Рома)
- Витинья (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челси)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Адемола Лукман (Аталанта)
Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Действующим обладателем трофея является форвард Интер Майами Лионель Месси.
Интересный факт. В этом году ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не номинированы на премию "Золотой мяч". Такое случилось впервые за 20 лет, последний раз Месси или Роналду не претендовали на награду аж в 2003 году.
Напомним, что летом 2023 Довбик перебрался из Днепра-1 в Жирону и зажег за каталонцев уже в дебютном сезоне. Артем отметился 24 голами и 10 ассистами в 39-ти играх.
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Это помогло каталонцу занять третье место в Ла Лиге и впервые попасть в Лигу чемпионов. Впрочем летом форварда сборной Украины приобрела итальянская Рома за 30 миллионов евро.