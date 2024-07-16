Неочевидный лидер: обновлен рейтинг фаворитов на награду "Золотой мяч"
Источник:Goal
Ежегодно журнал France Football выбирает лучшего футболиста сезона и награждает его "Золотым мячом". Авторитетный портал Goal.com обнародовал рейтинг игроков, которые являются фаворитами в борьбе за престижную награду.
После окончания Евро-2024 и Копа Америка-2024, где победителями соревнований стали Испания и Аргентина соответственно, портал обновил рейтинг. Отмечается, что действующий список не будет уже меняться.
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Главным претендентом считается опорный полузащитник
В нем изменился лидер. Фаворитом на награду стал триумфатор чемпионата Европы и чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити испанец Родри (он был признан лучшим игроком Евро-2024).
На втором месте расположился бразилец Винисиус Жуниор из Реала. Тройку замыкает еще один футболист "сливочных" – англичанин Джуд Беллингем.
После побед на континентальных первенствах в топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль и аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил победный гол в финале Кубка Америки.
Стоит отметить также попадание в топ-20 юного таланта Барселоны и сборной Испании Ламина Ямаля. Он занял в рейтинге 12-е место.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2024
- Родри (Манчестер Сити)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Даниэль Карвахаль (Реал)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Тони Кроос (завершил карьеру, в сезоне-2023/2024 выступал за Реал)
- Килиан Мбаппе (Реал, в сезоне-2023/2024 играл за ПСЖ)
- Харри Кейн (Бавария)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Флориан Виртц (Байер)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Альваро Мората (Атлетико)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
- Дани Ольмо (РБ Лейпциг)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Родриго (Реал)
Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси. Всего в его коллекции уже 8 таких наград – это абсолютный рекорд.