"Золотой дубль" не удался: клуб Вернидуба упустил трофей после серии пенальти

Шериф 30 мая сыграл в финале Кубка Молдовы против Сфынтул Георге. Только серия пенальти определила обладателя трофея.

Торжествовать чемпионам не удалось

Основное время матча завершилось с "сухим" счетом 0:0. Дополнительные 15 минут тайма тоже не определили победителя финального противостояния. Все решалось в серии послематчевых пенальти.

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Команды нанесли вместе 10 ударов, но смогли забить лишь 5 голов. Фортуна была на стороне Сфынтул Георге. Голкипер гостей парировал два выстрела соперников. А еще мяч после удара игрока Шерифа Кастаньеда полетел высоко на трибуны. В итоге – 2:3 победителем стал Сфынтул Георге, который выиграл в Кубке Молдовы.

Команда Юрия Вернидуба была в шаге от "золотого дубля" в Молдове в сезоне-2020/2021. В чемпионате футболисты клуба надели на свои шеи золотые награды. Шериф опередил ближайшего конкурента Петроклуб аж на 17 очков.

Вернидуб возглавил молдавский клуб в декабре 2020 года. Во главе с украинским наставником команда провела 18 матчей.

Шериф – Сфынгул Георге полный матч (серия пенальти с 2:57:24)