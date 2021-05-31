Тріумфувати чемпіонам не вдалось

Основний час матчу завершився із "сухим" рахунком 0:0. Додаткові 15-хвилинні тайми теж не визначили переможця фінального протистояння. Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Команди завдали разом 10 ударів, але змогли забити лише 5 голів. Фортуна була на стороні Сфинтул Георге. Голкіпер гостей парирував два постріли суперників. А ще м'яч після удару гравця Шерифа Кастаньєди полетів високо на трибуни. У підсумку – 2:3 переможцем став Сфинтул Георге, який виграв у Кубку Молдови.

Команда Юрія Вернидуба була за крок від "золотого дублю" у Молдові у сезоні-2020/2021. У чемпіонаті футболісти клубу одягнули на свої шиї золоті нагороди. Шериф випередив найближчого конкурента Петроклуб аж на 17 очок.