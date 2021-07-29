Золото должно приехать в Украину, – Романчук нацелился выиграть заплыв на 1500 м на Олимпиаде

Михаил Романчук впервые за 17 лет принес Украине медаль по плаванию на Олимпийских играх. Михаил получил "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем. Теперь Романчук нацелился на "золото" Олимпиады-2020.

Романчук: Попробую показать свой максимум

В квалификационном заплыве на 800 метров Романчук установил олимпийский рекорд. Однако в финале показал третье время. Михаил обратил внимание на плотность результатов в финале.

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"Плотность результатов очень большая – 0.8 секунды поместились с 1 до 4 места", – сказал Романчук.

"Золото" на дистанции 800 метров выиграл американец Роберт Финк. Романчук отметил, что американская школа сильнее, но он постарается это исправить благодаря "золоту" на дистанции 1500 метров.

Какая школа является лидером? Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Но впереди 1500 метров – я постараюсь доказать, что это не так и попробую все же показать свой максимум, на что я способен. И что "золото" приедет в Украину все же,

– заявил Михаил.

Михаил Романчук принес для Украины 4 медаль на летних Олимпийских играх 2020.

Также бронзовые медали завоевали Дария Белодед, Игорь Рейзлин и Елена Костевич в паре с Олегом Омельчуком.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

Квалификация в плавании на дистанции 1500 метров состоится 30 июля. Финальный заплыв – 1 августа.