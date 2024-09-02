Зоя Овсий принесла Украине еще одну "бронзу" по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Украина представлена в четырех финалах по легкой атлетике на Паралимпийских играх-2024, которые проходят в вечерней программе соревнований 2 сентября. Имела Украина свое представительство в метании диска.

За медали в классе F53 боролась опытная Зоя Овсий. 30-летняя уроженка Днепра соревновалась с соперницами из Индии, Мексики (двое), Бразилии, Японии, США и "нейтральной" атлетки, пишет 24 Канал.

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Еще одна медаль в легкой атлетике

Перед финальным стартом лучший результат в карьере Зои Овсий составил 14,37 метра. Зато в этом сезоне лучшая попытка украинки была на 14,07 метра.

Овсий выполнила 6 попыток, лучшим результатом которых стал бросок на 14,17 метра. С этим показателем легкоатлетка расположилась на третьей позиции и осталась на ней до конца соревнований.

Зоя Овсий стала бронзовым призером Паралимпиады-2024.

Это третья медаль Паралимпийских игр в карьере Овсий. В 2016-м в Рио-де-Жанейро Зоя получила сразу две награды – "серебро" в метании диска и "бронзу" в метании булавы.