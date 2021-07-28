Знакома со стилем игры будущей соперницы по полуфиналу, – Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Камилу Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира. Итоговый счет – 6:4, 6:4.

Свитолина готова к полуфиналу

После матча украинка прокомментировала свою историческую победу. Украина впервые сыграет в полуфинале Олимпийских игр по теннису.

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"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме", – поделилась украинская теннисистка после выхода в полуфинал соревнований.

Элину Свитолину ждет сложный экзамен в полуфинале Олимпиады-2020. Первая ракетка Украины сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая сенсационно выбила из соревнований японку Наоми Осаку (№2 WTA).

В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так что буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме,

– прокомментировала украинка.

Полуфинал Свитолина – Вондроушова состоится в четверг, 29 июля, в 05:00 утра по киевскому времени.