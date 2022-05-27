Смоделировали игру сборной Шотландии, – Петраков подвел итоги двусторонней игры

26 мая Национальная команда провела двустороннюю игру. Матч был приближен к официальному, игроки соблюдали все почести.

Петраков: Боевая ничья

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги двусторонней игры. Он доволен игрой своих подопечных.

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Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Несколько смоделировали игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения,

– сказал Петраков.

Также наставник "сине-желтых" рассказал о встрече футболистов с украинскими детьми, которые вынужденно выехали из Украины из-за войны.

"Боевая ничья. Мне понравилось. Завтра утром у нас будет одно возобновляемое занятие. К нам придут дети. 100 украинских детей, которые вынуждены были уехать. Мы с ними встретимся и кое-что подарим", – добавил тренер.

Детали двусторонней игры

Теоретические занятия были проведены отдельно для каждой из команд – желтой и синей, одна из которых должна была соблюдать стиль сборной Шотландии.

Действиями одного коллектива руководили два Александра – главный тренер Петраков и его ассистент Шовковский, а за другой отвечали первый ассистент Андрей Анненков и тренер-аналитик Авраам Кампомар.

Спарринг хоть и был внутренним, но содержал все необходимые для полноценного поединка атрибуты – установку, отдельные раздевалки, игровую форму и исполнение государственного гимна перед стартовым свистком.

Состав игроков тренерский штаб предпочитает не объявлять, поскольку сейчас идет работа по определению уровня готовности исполнителей к матчу с Шотландией.

В двусторонке приняли участие 22 футболиста, в том числе все трое присутствующих сейчас в лагере сборной голкипера. Все полевые игроки провели на поле по 90 минут.

Поединок закончился боевой ничьей – 1:1. По мячу на свой счет записали наши голеадоры – Роман Яремчук (с игры) и Артем Довбик (с пенальти).

1 июня национальная команда сыграет в отборочном матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" выйдут на сборную Уэльса (5 июня), где определится, кто поедет в Катар.