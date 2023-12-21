Злоупотребляли властью: Суперлига выиграла суд у УЕФА и ФИФА

Суд Европейского союза вынес вердикт о работе УЕФА и ФИФА, блокировавших создание футбольной Суперлиги. Входящие туда клубы даже получали угрозы по дисквалификации.

Суд признал правоту футбольной Суперлиги. Руководящие футбольные организации ФИФА и УЕФА злоупотребляли своей властью, когда блокировали создание Суперлиги в 2021-м году.

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ФИФА и УЕФА получили по достоинству

После этого решения клубы, сформировавшие Суперлигу, могут быть спокойны. На команды не будут наложены санкции ФИФА и УЕФА.

Это означает, что отныне любой клуб будет иметь возможность участвовать в Суперлиге, а ФИФА и УЕФА не сможет воспрепятствовать. Своими эмоциями после принятия такого решения поделился Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22, являющейся одним из главных спонсоров Суперлиги.

Мы получили право соперничать. Монополия УЕФА окончилась. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут самостоятельно определять свое будущее. Для болельщиков мы предлагаем бесплатный просмотр всех матчей Суперлиги. Для клубов – гарантированные и солидарные доходы.

Напомним, что Суперлигу пытались создать в апреле 2021 года. Тогда 12 именитых клубов поставили подпись под документом о принадлежности к новому турниру, но УЕФА и ФИФА дали "вето" на эту идею.

Среди подписантов были: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Милан и Интер.