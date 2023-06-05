Со слезами на глазах: легендарный Ибрагимович объявил об окончании карьеры – сверхэмоциональные видео

Златан Ибрагимович объявил о сложном, но важном для себя решении – он вешает бутсы на гвоздь. Шведский нападающий прощается с профессиональной карьерой футболиста.

Златан Ибрагимович простился с футбольной карьерой после победного матча Милана над Вероной 3:1. Швед объявил об окончании карьеры на переполненном "Сан-Сиро". Сам нападающий не участвовал в поединке, пишет 24 Канал.

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Исповедовал тхэквондо на футбольном поле

Пресс-служба итальянской Серии А опубликовала видео прощальной речи шведского футболиста с болельщиками "россонери". Ибрагимович не смог сдержать слез.

Напомним, что 3 октября Златану исполнится 42 года.

Я не могу дышать, но все хорошо. Так много воспоминаний на этом стадионе ("Сан-Сиро" – 24 Канал). Ты подарил мне сначала любовь, потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью: футболисты. Я благодарю тренера, штаба, менеджеров. Наконец, но от всей души я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пора проститься с футболом, но не с вами,

– сказал шведский футболист.

Видео прощальных эмоций Ибрагимовича

Ибрагимович простился с фанатами Милана: смотрите видео

Милан сделал шведу особый подарок в память – именную футболку Златана с подписями всей команды.

Милан сделал презент Ибрагимовичу: смотрите видео

Раньше была информация, что Ибрагимович попрощается с Миланом и продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Однако своим официальным решением Златан развеял все слухи. Теперь швед может появиться у футбольного поля только в пределах технической зоны для тренеров.

Главное о карьере легендарного Ибрагимовича

Начинал свою футбольную карьеру в родной Швеции, где поиграл с разными возрастными командами Молде.

В 2001 году перебрался в нидерландский Аякс, за который выступал годы, а в 2004 году перешел в итальянский Ювентус.

Далее в карьере Златана был период в Интере и Барселоне.

Летом 2010 впервые стал футболистом Милана. Но впоследствии был отдан в аренду в Барселону, за которую уже выступал.

В июле 2012 года Милан оформил полноценный трансфер Ибрагимовича в ПСЖ. В Париже Ибра поиграл четыре года и перешел в Манчестер Юнайтед, где провел 2 года.

В марте 2018-го года переехал в Лос-Анджелес Гэлакси, а уже в январе 2020-го Ибрагимович снова надел футболку Милана.

За Милан Ибрагимович провел 163 матча, в которых Златан отличился 93 голами и 35 ассистами.

За свою карьеру Ибрагимович 32 раза поднимал разные трофеи над своей головой.

Милан по итогам 38 туров Серии А занял 4-е место, набрав 70 баллов. "Россонери" заняли место в групповом раунде Лиги чемпионов.