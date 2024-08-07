Закрыл рот критикам: Зинченко забил красавец-гол за Арсенал

Игрок сборной Украины Александр Зинченко собирается вернуть себе место в старте "канониров". Украинец доказал, что его рано списали со счетов.

Команда Микеля Артеты усиленно готовится к старту сезона 2024/25. В рамках подготовки лондонский Арсенал провел товарищеский матч против Байера из Леверкузена, пишет 24 Канал.

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Смена игрового номера сработала

В стартовом составе "канониров" на поле "Эмирейтса" вышел Александр Зинченко. Украинец традиционно занял место левого защитника.

Уже на восьмой минуте матча болельщики Арсенала взорвались овациями. Во время быстрой атаки Зинченко получил мяч на линии штрафной площадки и в одно касание мощно пробил.

Видео красивого гола Зинченко

До перерыва "канониры" еще дважды поразили ворота Байера. Точные удары на счету Троссарда и Габриэля Жезуса.

Отметим, что во второй половине прошлого сезона Зинченко получил кучу критики в свой адрес. Ожидалось, что 27-летний футболист летом покинет "Эмирейтс". Однако пока эти слухи не подтвердились.

Стартовый матч нового сезона "Арсенал" сыграет 17 августа. В рамках 1-го тура АПЛ команда Зинченко сыграет с Вулверхэмптоном.

В сезоне 2024/25 Зинченко будет выступать под новым номером. Украинец сменил 35-й на 17-й. Именно с такими цифрами на футболке Александр играет за сборную Украины.