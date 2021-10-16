Зинченко вышел на тренировку Манчестер Сити в чужих шортах: фото
16 октября 2021 , 10:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко, восстановившись после травмы, начал тренировки с командой. Но внимательные подписчики украинца в соцсетях заметили интересную деталь.
Наш земляк вышел на первое занятие после травмы в шортах под 21-м номером, принадлежащих травмированному испанцу Феррану Торресу. Номер Зинченко в Манчестер Сити – 11.
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Снимком с занятий Александр поделился в соцсетях и вызвал недоумение своих подписчиков.
Коротко о травме Зинченко
- Это была первая тренировка Зинченко после повреждения. По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы.
- До повреждения Зинченко отыграл за "горожан" три матча, в которых не запомнился результативными действиями.