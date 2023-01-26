Зинченко возглавил рейтинг футболистов-победителей в АПЛ, переплюнув легендарного Роббена

Александр Зинченко превращается из новичка Арсенала в лидера "канониров". Левый защитник проводит отличный сезон в футболке лондонского клуба в АПЛ.

Александр не перестает приятно удивлять своей игрой. Даже травмы, которые преследовали Зинченко, после перехода в Арсенал не помешали украинцу полностью раскрыться в АПЛ. Уход из Манчестер Сити, где он преимущественно "играл банку" стал правильным решением для футболиста сборной Украины.

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Продолжает расцветать в АПЛ

К примеру, в предыдущем туре Зинченко стал лучшим футболистом в матче Арсенал – Манчестер Юнайтед. Александр принял участие в двух голевых атаках "канониров" в завершившемся поединке. победой подопечных Микеля Артеты 3:2.

Также Зинченко включили в символическую сборную первой части матчей АПЛ сезона-2022/2023. Его переход в Арсенал называют выходом из тени МанСити, где Зинченко не получил много игровой практики.

Теперь Александр еще и стал лидером по одному из интересных показателей. Украинец возглавил рейтинг футболистов-победителей с самым высоким процентом побед в матчах в истории АПЛ – 88 поединков и 88%. В рейтинг от Transfermarkt попали только те футболисты, которые провели в АПЛ не менее 50 матчей.

Напомним! Летом 2016 Зинченко перебрался в АПЛ, подписав контракт с МанСити. Не смог закрепиться в команде, потому был отдан в аренду в нидерландский ПСВ. В 2017 году вернулся в Англию, где играет по сей день, но уже за Арсенал. Трансфер в "канониры" состоялся в июле 2022 года.

Левому защитнику Арсенала удалось опередить легендарного нидерландца Арьена Роббена, у которого этот показатель составляет 82%. Тройку этого уникального рейтинга замыкает защитник МанСити Эмерик Ляпорт.

Вне топ-3 остался одноклубник Зинченко – Габриэль Жезус.

В этой десятке лучших все места после топ-4 оккупировали представители Манчестер Сити - Фил Фоден, Эдерсон, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, ранее выступавший за "горожан" и Брахим Диас.



Уникальный показатель Александра Зинченко / Фото из инстаграммы Transfermarkt

В своем первом сезоне Арсенал Зинченко уже провел 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.