Капитан Арсенала без повязки: Зинченко попал в символическую сборную АПЛ

Переход в Арсенал был шагом вперед в футбольной карьере Александра Зинченко. Если в Манчестер Сити украинец был ротационным игроком, то в составе "канониров" стал настоящим лидером команды.

В 24-м туре АПЛ Александр Зинченко отметился дебютным голом в футболке Арсенала и вообще в английском первенстве. До матча против Астон Виллы украинец забивал исключительно в кубковых противостояниях и еще выступая за МанСити.

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В последний раз Зинченко становился автором гола еще в 2019 году, когда отличился в воротах Порт Вейла (4:1) в Кубке Англии.

Гол левого защитника сравнял счет в матче против Астон Виллы 2:2 и переломил ход поединка в пользу Арсенала. В конце матча "канониры" забили дважды и одержали выездную победу 2:4. Зинченко стал только шестым украинцем, который забивал в АПЛ

Великолепная игра украинца и дебютный гол отметил эксперт BBC Гарт Крукса. Александр попал в символическую сборную 24-го тура АПЛ. Также компанию у топ-11 лучших футболистов недели составили двое его одноклубников – Букайо Сака и Жоржинью. Оба забили в ворота "львов".

В символической команде недели больше всего представителей Арсенала – трое. Также по одному футболисту Ноттингема Фореста, Тоттенхэма, Фулхэма, Манчестер Юнайтед и по два игрока Саутгемптона, Ливерпуля.



Символическая сборная тура АПЛ / Фото BBC

Отметим. что для первого гола в футболке Арсенала Зинченко понадобилось 20 матчей. До этого Александр уже оформил дебютный ассист.

Украинец выступает за "канониров" с середины июля 2022 года, подписав контракт до конца июня 2026 года.

Уже в своем первом сезоне в лондонском клубе Зинченко может получить свой пятый титул чемпиона Англии. До этого Зина четыре раза поднимал английский трофей из МанСити. Арсенал благодаря победе над Астон Виллой и мировой МанСити с Ноттингем Форестом 1:1 вернул себе лидерство в АПЛ. Преимущество над "горожанами" составляет 2 балла.

25 февраля Арсенал сыграет на выезде против Лестера.