Продолжает коллекционировать знаки отличия: Зинченко попал в команду недели от FourFourTwo

Александр Зинченко уже вместе со сборной Украины готовится к важному матчу отбора на Евро-2024 против Италии. Время это левый защитник лондонского Арсенала продолжает собирать награды на клубном уровне.

26-летний футболист отметился дебютным голом за Арсенал в 16 сыгранных поединках сезона-2023/2024. Произошло это в домашнем матче против Бернли. Александр в стиле каратэ красиво пробил по воротам соперника и установил окончательный счет встречи – 3:1 в пользу "канониров".

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Очередная награда в Европе

Зинченко отыграл весь матч и получил отличные оценки от статистических порталов. Также украинца включили в разнообразные символические сборные недели в АПЛ. Исключением не стал портал FourFourTwo.

Левый защитник лондонского клуба разместился в одной команде с такими звездными лицами АПЛ, как Эрдинг Холанд, Мохаммед Салах, Родри и другими.



Символическая сборная тура АПЛ / Скриншот с сайта FourFourTwo

Напомним, что в марте это из издания назвало Зинченко – лучший левый защитник мира. Тогда Александр опередил в этом рейтинге Люка Шоу и Тео Эрнандеса, которые соответственно заняли 2-е и 3-е места.

Отметим, что Зинченко понемногу возвращает себе место в старте Арсенала после того, как провел несколько не очень уверенных поединков. Хотя после перехода в лондонский клуб, состоявшегося в июле 2022-го, Зина стал ментальным лидером команды как на футбольном поле, так и за его пределами. Именно украинец мотивировал партнеров по команде в периоды поражений или пропущенных голов во время матча.

К слову, контракт Александра с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года. С момента перехода Зинченко провел в футболке Арсенала уже 49 матчей, в которых забил 2 гола и отдал столько же результативных ассистов.