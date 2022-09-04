Зина снова в игре

Считанные минуты остались до центрального противостояния тура. Главный тренер "канониров" Микель Артета определился со стартовой 11-й, которая выйдет с первых минут против МЮ.

К теме Тренер Арсенала рассказал о травме Зинченко: сыграет ли украинец против МЮ

Радостные новости для украинских фанатов. Александр Зинченко успел восстановиться от травмы колена и попал в стартовый состав команды. Хотя накануне наставник Арсенала заметил, что нет хороших новостей о состоянии здоровья украинского левого защитника.

Из-за повреждений Зинченко пропустил два предыдущих матча Арсенала.

Также Артета отмечал, что под вопросом участие в матче против "красных дьяволов" капитана Мартина Эдегора и голкипера Аарона Ремсдейла. Однако оба есть в стартовой одиннадцатке.

Обратите внимание! Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал состоится 4 сентября. Начало встречи в 18:30 по Киеву.

Подопечные Артеты подходят к этому матчу без поражений и в статусе лидера АПЛ. "Канониры" набрали максимальные 15 очков в 5 поединках.

МЮ с 9 баллами идет восьмым.

Стартовый состав Арсенала на матч с МЮ / Фото с твиттера Арсенала