Зинченко со всей дури зарядил мячом в голову звезде Манчестер Сити: момент попал на видео

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле разгромил Брюгге (4:1). На предматчевой тренировке произошел забавный инцидент.

Украинец Александр Зинченко со всех сил выбил мяч в поле и случайно попал в голову Рахима Стерлинга. Момент попал на камеру фаната с трибун.

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"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в инстаграме. Оба начинали матч против Брюгге в запасе, но вышли на поле во втором тайме. Стерлинг даже успел забить гол.

Манчестер Сити – Брюгге: как прошел матч

В первом тайме команды обменялись голами: Фил Фоден вывел "горожан" вперед на 15-й минуте, но уже через две минуты автогол Джона Стоунза помог бельгийцам выровнять ситуацию.

Во второй половине встречи подопечные Пепа Гвардиолы отлично справились с поставленной задачей и устроили сопернику разгром. Сначала на 54-й минуте забил Рияд Марез.

На 72-й минуте Рахим Стерлинг укрепил преимущество "небесно-голубых".

А в компенсированное время Габриэл Жезус поставил точку в противостоянии.

После четырех туров "Сити" возглавляет квартет с 9 баллами. У парижан 8 очков и вторая ступенька. Брюгге (4) – на третьем месте. "Быки" идут последними с одним набранным пунктом.

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