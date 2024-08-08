Зинченко рассказал, почему сменил игровой номер в Арсенале

Несколько месяцев ходили слухи, что Александр Зинченко может покинуть Арсенал в нынешнее трансферное окно. Однако пока все идет к тому, что он проведет сезон-2024/2025 в составе "канониров".

Однако одно изменение для украинца все же произошло этим летом. Накануне он решил сменить игровой номер – вместо 35-го на 17-й, под которым выступает в сборной Украины.

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Смена на фарт

Впервые с 17-й на спине за Арсенал он сыграл 7 августа в товарищеской игре против Байера. "Канониры" одержали разгромную победу со счетом 4:1, а украинец сразу отметил смену номера забитым голом.

Александр Зинченко прокомментировал это событие и признался, почему решил пойти на такой шаг.

"Сыграли хороший матч, порадовали болельщиков. Сменил номер на удачу? Будем надеяться, что успех придет. Скрестил пальцы. 17-й – особенный номер для меня, я с молодежных команд выступал под этим номером и теперь вернул его.

Доволен, что сразу забил и буду стараться как можно лучше выполнять свою работу. Хочется вернуть ту уверенность, которую я имел раньше", – сказал Зинченко.

. Александр Зинченко выступает за Арсенал с июля 2022 года. За это время он провел за "канониров" 68 официальных матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Отметим, что сезон-2024/2025 начнется для команды Артеты игрой с Вулверхэмптоном в АПЛ. Она состоится 17 августа на "Эмирейтс".