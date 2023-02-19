Зинченко стал шестым украинцем, забившим в АПЛ: весь список бомбардиров

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко стал одним из героев матча против Астон Виллы. Кроме того, лидер "канониров" пополнил список украинских голеадоров английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал одержал фантастическую победу над Астон Виллой (4:2) в матче 24-го тура АПЛ. Красавец-гол Зинченко не только переломил ход поединка, но и сделал его шестым украинцем, забивавшим в Премьер-лиге.

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Зинченко пополнил список бомбардиров

Для самого Александра этот гол стал первым в элитном дивизионе Англии. В составе Манчестера Сити Зинченко отмечался двумя голами, но они были забиты в матчах на Кубок Англии и Кубок английской футбольной лиги.

Кроме Зинченко, в АПЛ забивали голы пять футболистов с украинским паспортом: Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин и Виталий Миколенко.

Список украинских бомбардиров АПЛ

1. Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 10 голов в 59 матчах;

2. Андрей Шевченко (Челси) – 9 голов в 48 матчах;

3. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 8 голов в 66 матчах;

4. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 5 голов в 27 матчах;

5. Виталий Миколенко (Эвертон) – 1 гол в 36 матчах;

6. Александр Зинченко (Арсенал, Манчестер Сити) – 1 гол в 92 матах.

Видео гола Зинченко

Пополнить список украинских бомбардиров могут Михаил Мудрик (Челси) и Илья Забарный (Борнмут), перешедшие зимов в клубы АПЛ.

Следующий матч в чемпионате Англии Арсенал сыграет 25 февраля. Подопечные Микеля Артеты сыграют на выезде против Лестера.